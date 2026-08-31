{"_id":"6a9562afdb299f07c6008262","slug":"video-four-accused-arrested-for-fraud-involving-securing-loans-using-forged-documents-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: फर्जी दस्तावेजों से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में भोजीपुरा थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज से लोन दिलाने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से तीन लाख 50 हजार रुपये नकद और कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र के अनुसार, गिरोह फर्जी पहचान पत्र से बैंक खाते खुलवाकर लोन हड़पता था। राम नयन गुप्ता, राकेश गुप्ता, अनिल गुप्ता और ऋषभ कुमार सक्सेना गिरफ्तार हुए हैं।

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