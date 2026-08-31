फिल्मी स्टाइल में दबंगई: बरेली में सड़क पर बुलेट खड़ी कर ई-बस रोकी, युवकों ने चालक को पीटा; देखें वीडियो
बरेली में बुलेट सवार तीन युवकों ने डेलापीर चौराहे के पास एक ई-बस को रोककर उसके चालक को पीटा। उन्होंने बस को भी नुकसान पहुंचाया। चालक ने इज्जतनगर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है।
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भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पीपलसाना चौधरी निवासी रंजीत सिंह सिटी बस सेवा के तहत संचालित ई-बस पर चालक हैं। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि है कि रविवार दोपहर वह बस लेकर जंक्शन से मिनी बाइपास जा रहे थे। डेलापीर चौराहे पर बुलेट सवार तीन युवकों ने रोड पर बाइक खड़ी करके बस को रोक लिया। आरोप है कि तीनों युवक नशे में थे। बस रुकते ही दो युवक उनके पास आए और गालियां देने लगे। विरोध करने पर उनको पीटा और जान से मारने की धमकी दी। तीनों युवक सीबीगंज के रहने वाले हैं।
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एसपी सिटी मानुष परीक ने बताया कि आरोपी की बाइक सीज कर दी गई है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बस चालक ने घटना के संबंध में सिटी बस सेवा के अधिकारियों को भी कॉल करके बताया है। प्रबंध संचालक मनीषा दीक्षित का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। बस में हुए नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी।
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