फिल्मी स्टाइल में दबंगई: बरेली में सड़क पर बुलेट खड़ी कर ई-बस रोकी, युवकों ने चालक को पीटा; देखें वीडियो

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आरोपी की बाइक सीज

एसपी सिटी मानुष परीक ने बताया कि आरोपी की बाइक सीज कर दी गई है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बस चालक ने घटना के संबंध में सिटी बस सेवा के अधिकारियों को भी कॉल करके बताया है। प्रबंध संचालक मनीषा दीक्षित का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। बस में हुए नुकसान की भरपाई भी कराई जाएगी।

बरेली में बुलेट बाइक पर सवार तीन युवकों ने रविवार दोपहर डेलापीर चौराहे के पास दबंगई की। बीच सड़क पर बुलेट खड़ी करके ई-बस को रोक लिया। इसके बाद चालक से गाली-गलौज की। विरोध करने पर चालक को पीट दिया। बस को भी नुकसान पहुंचाया। चालक ने इज्जतनगर थाने में तहरीर दी है। बस में मौजूद किसी युवक ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब यह वायरल हो रहा है।