बरेली: नवागत डीआईजी मुनिराज जी ने बताईं प्राथमिकताएं, अफसरों को दिए दिशा-निर्देश

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बरेली रेंज के नवागत डीआईजी मुनिराज जी ने अपराधियों को सजा दिलाने, पीड़ितों को न्याय और पुलिस के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करने को अपनी प्राथमिकता बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और पक्षपात करने वाले पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी, चारों जिलों में पुलिसिंग की समीक्षा और आगामी चुनाव व त्योहारों को लेकर सुरक्षा तैयारियां भी प्राथमिकता में रहेंगी।

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