बरेली: नए डीआईजी मुनिराज जी ने संभाला कार्यभार, एसएसपी अनुराग आर्य ने किया स्वागत
बरेली के नए डीआईजी मुनिराज जी. ने शुक्रवार शाम को कार्यभार ग्रहण कर लिया। वह पहले बरेली में एसएसपी भी रह चुके हैं। अब डीआईजी रेंज की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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बरेली रेंज के नए डीआईजी मुनिराज जी ने शुक्रवार शाम बरेली आकर कार्यभार संभाल लिया। हालांकि, वह रात में ही अपनी पुरानी रेंज मुरादाबाद के जिले अमरोहा रवाना हो गए। वहां शनिवार को मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम कराने के बाद सोमवार से वह बरेली कार्यालय में बैठेंगे। सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर एडीजी रमित शर्मा व बरेली रेंज के निवर्तमान डीआईजी अजय कुमार साहनी भी अमरोहा पहुंच गए हैं।