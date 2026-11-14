राहत: रेलवे ने श्रमजीवी समेत 12 ट्रेनों का सुपरफास्ट दर्जा किया खत्म, 75 रुपये तक घटेगा किराया

किराये के साथ नहीं लगेगा सुपरफास्ट सरचार्ज

सुपरफास्ट गाड़ियों के टिकट पर किराये के अलावा सुपरफास्ट सरचार्ज लिया जाता है। सुपरफास्ट का दर्जा खत्म होने के बाद इन नियमित ट्रेनों में किराया 75 रुपये तक कम हो जाएगा। स्लीपर श्रेणी में किराया 30 रुपये, एसी तृतीय, तृतीय एसी इकॉनमी, द्वितीय एसी और एसी चेयरकार में 45 रुपये तक किराया घट जाएगा। इसके अलावा एसी प्रथम और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा के लिए 75 रुपये कम देने होंगे।



इन गाड़ियों में कम देना होगा किराया

पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस, देहरादून-काठगोदाम सुपरफास्ट, दरभंगा-जालंधर सिटी सुपरफास्ट, पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सुपरफास्ट, राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस में यात्रियों को कम किराया देना होगा। ये ट्रेनें बरेली होकर गुजरती हैं।