शादी की खुशियों के बीच मातम: बरेली में चचेरे भाई की बरात से पहले युवक ने दी जान, तमंचे से सिर में मारी गोली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Sat, 14 Nov 2026 01:18 PM IST
सार
सीबीगंज क्षेत्र में शनिवार सुबह एक युवक का शव उसके चाचा के घर के पीछे खेत में मिला। उसके सिर में गोली लगी थी और शव के पास ही तमंचा पड़ा था। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने आत्महत्या का मामला बताया है।
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विस्तार
बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के बादशाह नगर गांव में शनिवार सुबह युवक मिथुन का शव उसके चाचा के घर के पीछे खेत में पड़ा मिला। उसके सिर में गोली लगी थी और पास में तमंचा पड़ा था। घर में उसके चचेरे भाई की बरात की तैयारियां चल रही थीं। युवक की मौत से शादी की खुशियों का माहौल मातम में बदल गया।
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एसपी सिटी चिराग जैन ने घटनास्थल का मुआयना किया। जांच में आत्महत्या के संकेत मिले। पुलिस के मुताबिक, मिथुन ने अपने व्हाट्सएप स्टेट्स पर लिखा था कि 'आज मेरा आखिरी दिन है'। परिवार इस घटना की वजह को लेकर खामोश है। हालांकि, मामला प्रेमप्रसंग से जुड़ा लग रहा है। मिथुन अपने चाचा के क्लीनिक में कंपाउंडर का काम करता था। वह शुक्रवार शाम बाइक लेकर निकला था। उसकी बाइक भी शव के पास ही पड़ी मिली।
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फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
सूचना मिलने पर फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। एसपी सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मिथुन के व्हाट्सएप स्टेटस पर 'आज मेरा आखिरी दिन है' लिखा होना भी इस ओर इशारा करता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर, मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
सूचना मिलने पर फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। एसपी सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मिथुन के व्हाट्सएप स्टेटस पर 'आज मेरा आखिरी दिन है' लिखा होना भी इस ओर इशारा करता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर, मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।