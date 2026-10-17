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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Bloody clash in Bareilly Elderly man killed in crossfire between two groups Sajjad was on his way to pick up children from tuition

बरेली में दो पक्षों की फायरिंग में बुजुर्ग की मौत, ट्यूशन से बच्चों को लाने जा रहे थे सज्जाद

Sat, 17 Oct 2026 11:41 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:41 PM IST
Bloody clash in Bareilly Elderly man killed in crossfire between two groups Sajjad was on his way to pick up children from tuition
बरेली के आंवला क्षेत्र के गंज त्रिपोलिया से मोहल्ला लठैता मोड़ के पास शनिवार शाम दो पक्षों में फायरिंग हो गई। इस बीच गुजर रहे दूसरे समुदाय के राहगीर की गोली लगने से मौत हो गई। मोहल्ला पुरैना ढाल निवासी सुमित भी घायल हो गए। गोलीकांड से आसपास अफरा-तफरी रही। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आकर स्थिति को संभाला और घायल को अस्पताल भेजा।
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