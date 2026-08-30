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बाराबंकी में सरयू के कटान से खतरे में केदारीपुर गांव, 200 बीघे फसल नदी में समाई
बाराबंकी में सरयू नदी के तेज कटान ने रामनगर तहसील क्षेत्र मे केदारीपुर गांव के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। लगातार हो रहे कटान के चलते गांव की करीब 200 बीघे धान, उड़द और परवल की फसल नदी में समा चुकी है। खेतों के बाद अब आबादी की ओर कटान बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कई परिवार अपने घर खाली करने को मजबूर हो गए हैं।
ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सरयू नदी का कटान लगातार तेज हो रहा है। देखते ही देखते उपजाऊ जमीन नदी में समाती जा रही है। किसानों की महीनों की मेहनत और हजारों रुपये की लागत से तैयार फसल बर्बाद हो गई। खेतों के नदी में समाने के बाद अब ग्रामीणों को अपने आशियानों की चिंता सताने लगी है। कटान इसी तरह जारी रहा तो गांव के कई घर इसकी जद में आ सकते हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि सरयू नदी का पानी गांव के बेहद करीब पहुंच गया है, लेकिन अभी तक तहसील प्रशासन और बाढ़ खंड विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर हालात देखने नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार सूचना देने के बावजूद मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।
कटान से प्रभावित परिवार घरों से सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों के बाद अब घरों की बारी है।
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