Barabanki News: पौधरोपण का ब्योरा न देने में रद्द होगी 82 स्कूलों की मान्यता

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जिले के माध्यमिक विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर सूचनाएं दर्ज की जानी थीं। इसके साथ ही एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत लगाए गए पौधों का विवरण भी इस पर अपडेट करना था। लगातार निर्देश के बावजूद विद्यालयों के स्तर से इसके अनुपालन में घोर लापरवाही बरती गई। समीक्षा में सामने आया कि 55 स्कूलों ने इको क्लब का नोटिफिकेशन तक अपलोड नहीं किया। वहीं 82 विद्यालयों ने पौधरोपण की कोई भी सूचना पोर्टल पर अपडेट नहीं की है।विभागीय स्तर पर इसे शासकीय कार्यों की सीधी अवहेलना मानते हुए सभी डिफॉल्टर विद्यालयों को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी की गई है। त डीआईओएस डॉ. अमिता सिंह ने बताया कि शासकीय प्राथमिकताओं में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। पोर्टल पर ब्योरा न देने वाले स्कूलों को सोमवार तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद सीधे मान्यता रद्द करने की संस्तुति भेजी जाएगी।