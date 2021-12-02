Barabanki News: नहर किनारे खड़ी कार में मिला कारोबारी का शव

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नहर की पटरी पर बनी सड़क लखनऊ से हैदरगढ़ की ओर जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार देर शाम से गांव के पास एक कार खड़ी थी। रविवार भोर में भी कार वहीं खड़ी देखकर ग्रामीणों को संदेह हुआ। पास जाकर देखा तो चालक की सीट पर एक युवक लेटा हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में मौजूद युवक की जांच की तो वह मृत मिला। कार के नंबर के आधार पर उसकी पहचान गोसाईगंज क्षेत्र के दहिरामऊ निवासी मुकेश वर्मा के रूप में हुई। सूचना पर कुछ ही देर में परिजन भी मौके पर पहुंच गए।परिजनों के मुताबिक मुकेश गोसाईगंज कस्बे में मोबाइल की दुकान चलाते थे। परिवार में पत्नी के साथ 12 व आठ वर्ष के दो बेटे हैं। मुकेश कैंसर से पीड़ित थे। पत्नी तरुण चौधरी ने बताया कि करीब दो साल पहले इलाज के लिए मुकेश ने जमीन बेची थी। आरोप है कि जमीन की रकम का पूरा भुगतान नहीं किया गया था। बकाया रुपये मांगने पर उन्हें धमकी दी जा रही थी। इस मामले की शिकायत गोसाईगंज पुलिस से भी की गई थी। लोनीकटरा के एसएचओ अभिमन्यु मल्ल ने बताया कि शव पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं।