चित्रकूट बाढ़ का असर: मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने पर बांदा पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

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चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज ने वीडियो बाइट के जरिए लोगों से अपील की है कि वे बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति में जल्दबाजी न दिखाएं, अनावश्यक यात्राओं से बचें तथा तेज बहाव वाले रास्तों के बजाय सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंचें।

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