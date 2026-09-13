बांदा: सड़क हादसे में युवक की मौत, शौच के लिए जाते समय लोडर ने रौंदा, इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिजन बेहाल

बांदा जिले में देहात कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह सड़क हादसे में तिंदवारी थाना क्षेत्र के भुजरख गांव निवासी 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह महुई गांव में मजदूरी करने गया था। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। भुजरख गांव निवासी अंशु वर्मा पुत्र स्वर्गीय नंदकिशोर वर्मा रविवार सुबह शौच के लिए जा रहा था।

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देहात कोतवाली क्षेत्र में एक लोडर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। क्षेत्राधिकारी सदर सौरभ सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद लोडर चालक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।