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बांदा: सड़क हादसे में युवक की मौत, शौच के लिए जाते समय लोडर ने रौंदा, इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिजन बेहाल

Sun, 13 Sep 2026 09:27 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 13 Sep 2026 09:27 AM IST
सार

Banda News: देहात कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह लोडर की टक्कर से भुजरख निवासी 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तीन बहनों के इकलौते भाई और परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।

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Banda Youth dies in road accident; run over by loader while going to relieve himself succumbs during treatment
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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बांदा जिले में देहात कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह सड़क हादसे में तिंदवारी थाना क्षेत्र के भुजरख गांव निवासी 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह महुई गांव में मजदूरी करने गया था। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। भुजरख गांव निवासी अंशु वर्मा पुत्र स्वर्गीय नंदकिशोर वर्मा रविवार सुबह शौच के लिए जा रहा था।

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देहात कोतवाली क्षेत्र में एक लोडर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। क्षेत्राधिकारी सदर सौरभ सिंह ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे के बाद लोडर चालक के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

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परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
परिजनों के मुताबिक अंशु तीन बहनों में इकलौता भाई था। उसके पिता नंदकिशोर की करीब 12 वर्ष पहले मौत हो गई थी। अंशु अपनी मां मीरा के साथ मेहनत-मजदूरी कर परिवार के भरण-पोषण में मदद करता था। उसकी मौत से मां और बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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