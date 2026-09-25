{"_id":"6ab68a6ddd99dfefab046a05","slug":"video-banda-brother-in-law-of-prime-accused-in-codeine-syrup-smuggling-arrested-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"बांदा: कोडीन सिरप तस्करी में मुख्य आरोपी का जीजा गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बांदा जिले में कोडीनयुक्त सिरप की तस्करी के मामले में बिसंडा पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रियांशु उर्फ किशन के जीजा रविंद्र को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार रविंद्र हमीरपुर में मेडिकल एजेंसी चलाता था। इसी एजेंसी के माध्यम से कोडीनयुक्त सिरप मंगाई गई थी। बाद में रैपर बदलकर और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर इसे नशे के कारोबार में सप्लाई किए जाने का आरोप है।

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