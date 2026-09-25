Banda News: बारिश के चलते चित्रकूटधाम मंडल के चार जिलों में स्कूल-कॉलेज आज बंद
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 25 Sep 2026 11:33 PM IST
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बांदा। लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए चित्रकूटधाम मंडल के चारों जिलों में 26 सितंबर को सभी विद्यालय और महाविद्यालय बंद रहेंगे।
आयुक्त अजीत कुमार ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर मंडल के सभी जिलाधिकारियों को शिक्षण कार्य बंद रखने के निर्देश दिए हैं। चित्रकूटधाम मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिले शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 25 से 27 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है।
इसे देखते हुए आयुक्त ने चारों जिलों के जिलाधिकारियों को 26 सितंबर को सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के साथ महाविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
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आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में तत्काल आदेश जारी करने और संबंधित शिक्षण संस्थानों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
उन्होंने कहा कि लगातार बारिश और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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आयुक्त अजीत कुमार ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर मंडल के सभी जिलाधिकारियों को शिक्षण कार्य बंद रखने के निर्देश दिए हैं। चित्रकूटधाम मंडल में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिले शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 25 से 27 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है।
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इसे देखते हुए आयुक्त ने चारों जिलों के जिलाधिकारियों को 26 सितंबर को सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों के साथ महाविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
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आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में तत्काल आदेश जारी करने और संबंधित शिक्षण संस्थानों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
उन्होंने कहा कि लगातार बारिश और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर सभी संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।