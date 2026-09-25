Banda News: जागे जिम्मेदार, कमासिन में चलाया सफाई अभियान
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:41 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:41 PM IST
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बांदा। कमासिन की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर अमर उजाला में प्रकाशित खबर को संज्ञान में लेकर ग्राम पंचायत ने विशेष सफाई अभियान चलाया। सब्जी मंडी, दांदौ तिराहा, बस स्टैंड, बांदा-राजापुर राष्ट्रीय मार्ग समेत प्रमुख स्थानों पर सफाई कर कूड़ा-कचरा हटाया गया। पंचायत सचिव ने लोगों से घरों और दुकानों का कूड़ा तय स्थान पर डालने की अपील की। सचिव ने बताया कि अमृत सरोवर तालाब की भी तीन-चार दिन में सफाई कराई जाएगी। तालाब में जमा कचरा निकालने के साथ घरों का गंदे पानी को तालाब में जाने से रोकने के लिए नाली और सोख्ता टैंक की व्यवस्था कराने की योजना है। इससे अमृत सरोवर को गंदे पानी से मुक्त रखने और कामेश्वर नाथ मंदिर परिसर को स्वच्छ बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। (संवाद)
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