{"_id":"6a959d738346f0112600d4f3","slug":"video-youth-climbs-mobile-tower-insisting-on-marrying-his-girlfriend-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रेमिका से शादी की जिद पर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के किशोर चेतन गांव में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्रेमिका से शादी की जिद पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास किया।

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