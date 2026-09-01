फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Tehsildar's clerk accused of uploading a fraudulent mutation entry.

Ballia News: तहसीलदार के पेशकार पर फर्जी नामांतरण अपलोड करने का आरोप

Tue, 01 Sep 2026 01:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Tehsildar's clerk accused of uploading a fraudulent mutation entry.
बलिया। तहसील सदर के न्यायालय में विचाराधीन नामांतरण वाद की पत्रावली में बिना मूल आदेश के आरसीसीएमएस पोर्टल पर आदेश अपलोड किए जाने का मामला सामने आया है।
विज्ञापन

तहसीलदार सदर अतुल हर्ष की तहरीर पर पेशकार सुमन्त पाण्डेय के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचना समेत प्रचलित विधि की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तहसीलदार सदर अतुल हर्ष की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार वाद खुशबुन नेशा बनाम हुसनबानों धारा-34 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के तहत न्यायालय में विचाराधीन है।
विज्ञापन

जांच के दौरान मूल पत्रावली में 26 मई का कोई नामांतरण आदेश नहीं मिला, जबकि आरसीसीएमएस पोर्टल पर इसी तारीख का आदेश अपलोड प्रदर्शित हो रहा था।
इसके बाद रेस्टोरेशन वाद दर्ज कर चार जून को बिना किसी आदेश के उसे स्वीकृत किए जाने की बात भी सामने आई। तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि मूल पत्रावली में न तो रेस्टोरेशन स्वीकृत करने का आदेश है और न ही ऐसा कोई आदेश उनके स्तर से जारी किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जांच में यह भी सामने आया कि आरसीसीएमएस पोर्टल पर लॉगिन के लिए पेशकार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। इसके बाद ही आदेश अपलोड किया जा सकता है। पेशकार से मोबाइल पर हुई बातचीत में उन्होंने पोर्टल पर आदेश अपलोड होने की जानकारी से अनभिज्ञता जताई।

कोतवाल प्रवीण सिंह ने कहा कि तहसीलदार सदर की तहरीर पर पेशकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया गया है। प्रकरण से जुड़े अभिलेखों और तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed