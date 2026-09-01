Ballia News: स्वाइन फ्लू की चपेट में आईं एससीएमओ
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:20 AM IST
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बलिया। एससीएमओ व मऊ निवासी डाॅ. पद्मावती गौतम की 20 दिन से तबीयत खराब है। उनका इलाज संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में चल रहा है। वहीं, पर जांच के दौरान उनकी जांच रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है।
सीएमओ डॉ. अभय नारायण राय ने कहा कि एसीएमओ की तबीयत काफी दिनों से खराब है। अब तक करीब तीन से चार लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में है, लेकिन सभी का इलाज लखनऊ व अन्य शहरों में चल रहा है। गृह जिला बलिया होने के कारण पोर्टल पर यही का दिखा रहा है। सीएमओ ने कहा कि जिले में अभी स्वाइन फ्लू का मामला नहीं आया है।
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सीएमओ डॉ. अभय नारायण राय ने कहा कि एसीएमओ की तबीयत काफी दिनों से खराब है। अब तक करीब तीन से चार लोग स्वाइन फ्लू की चपेट में है, लेकिन सभी का इलाज लखनऊ व अन्य शहरों में चल रहा है। गृह जिला बलिया होने के कारण पोर्टल पर यही का दिखा रहा है। सीएमओ ने कहा कि जिले में अभी स्वाइन फ्लू का मामला नहीं आया है।
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