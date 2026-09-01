Ballia News: बोर्ड की बैठक में नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने पर जोर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:19 AM IST
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नगरा। नगर पंचायत कार्यालय में सोमवार को नगर पंचायत बोर्ड की बैठक अध्यक्ष इंदु देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर के विकास कार्यों को लेकर सभासदों से प्रस्ताव लिए गए और प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष इंदु देवी ने कहा कि नगर के विकास में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने सभी 14 वार्डों के सभासदों और तीनों मनोनीत सभासदों से आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से नगर पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाया जा सकता है। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने सभासदों से अपने-अपने वार्ड की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्ताव देने को कहा, ताकि प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जा सकें।
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इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि उमाशंकर राम, लिपिक रवीश कुमार, सुशील राव, मनोनीत सभासद कैलाश बिहारी सिंह, मुंशी यादव, लालबहादुर सिंह, जयप्रकाश जायसवाल, संजय सिंह, कृष्ण कुमार कुशवाहा, उर्मिला पांडेय, अंकिता सिंह, कुंजबिहारी, संतोष पांडेय समेत सभी सभासद और नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे। बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार भारती ने किया।
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अध्यक्ष इंदु देवी ने कहा कि नगर के विकास में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने सभी 14 वार्डों के सभासदों और तीनों मनोनीत सभासदों से आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से नगर पंचायत को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाया जा सकता है। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष ने सभासदों से अपने-अपने वार्ड की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्ताव देने को कहा, ताकि प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जा सकें।
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इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि उमाशंकर राम, लिपिक रवीश कुमार, सुशील राव, मनोनीत सभासद कैलाश बिहारी सिंह, मुंशी यादव, लालबहादुर सिंह, जयप्रकाश जायसवाल, संजय सिंह, कृष्ण कुमार कुशवाहा, उर्मिला पांडेय, अंकिता सिंह, कुंजबिहारी, संतोष पांडेय समेत सभी सभासद और नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे। बैठक का संचालन अधिशासी अधिकारी रोहित कुमार भारती ने किया।