Ballia News: तेज आवाज में डीजे बजाने पर तीन संचालकों पर प्राथमिकी

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कोतवाल प्रवीण सिंह ने बताया कि 28 अगस्त को महावीरी जुलूस की ड्यूटी में उपनिरीक्षक श्याम प्रकाश मिश्र पुलिस टीम के साथ तैनात थे। इसी दौरान जुलूस में शामिल वाहनों पर ऊंचाई पर डीजे लगाए गए थे। आरोप है कि संतोष रॉक डायमंड डीजे मऊ, प्रेम डीजे राघोपट्टी भीटी, मऊ और डीके डीजे बलिया की ओर से निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में संगीत बजाया जा रहा था। मना करने के बावजूद आवाज मानक को पूरा न करने पर कार्रवाई हुई।पुलिस की तहरीर के मुताबिक डीजे की ऊंचाई और ध्वनि दोनों ही निर्धारित मानकों के विपरीत थे। तेज आवाज के कारण आसपास के लोगों में नाराजगी थी लोागें ने सोशल मीडिया पर डीजे के तेज आवाज के कारण होने वाले असर को वीडियो के माध्यम से पोस्ट किया था। एक वीडियो में डीजे की तेज आवाज से एक छोटा बच्चा रो रहा है, और परिवार के सदस्य कान बंद किए है, दूसरे वीडियो में छत पर रखा पानी कंपन कर रहा है, इस तरह कई वीडियो वायरल हो रहा है।तेज आवाज के कारण लोक न्यूसेंस की स्थिति पैदा हो रही थी। बीमार, बुजुर्ग और अन्य लोगों को भी तेज शोर के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आरोप है कि पुलिस और लोगों की ओर से आवाज कम करने के लिए कहे जाने के बावजूद संचालकों ने डीजे की ध्वनि कम नहीं की। पुलिस ने इसे प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों की अवहेलना माना।कोतवाल प्रवीण सिंह ने लापरवाही पर कार्रवाई की गई है और इस तरह की कार्रवाई पूर्व में ही जारी रहेंगी।