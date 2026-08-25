{"_id":"6a8d5e051307827b220d0312","slug":"video-masked-assailants-assaulted-gas-agency-manager-and-fled-after-looting-a-bag-full-of-cash-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"नकाबपोश आरोपियों ने की मारपीट, रुपयों से भरा बैग लूटकर भागे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नकाबपोश आरोपियों ने की मारपीट, रुपयों से भरा बैग लूटकर भागे
बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के महरेव गांव स्थित गैस एजेंसी के मैनेजर से सोमवार की देर रात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। सूचना पर एएसपी दक्षिणी संजय वर्मा, सीओ अक्षय कुमार और स्वाट टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। गैस एजेंसी के मैनेजर उपेंद्र राय सोमवार की रात एजेंसी बंद करने के बाद बाइक से रुपयों से भरा बैग लेकर अपने घर हैबतपुर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। बदमाशों ने मैनेजर के साथ मारपीट की और उनके पास मौजूद रुपयों से भरा बैग छीन लिया। अचानक हुई घटना से मैनेजर सहम गए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।