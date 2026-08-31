{"_id":"6a95a1ee76b347f75d025277","slug":"video-congress-protests-over-re-purification-of-venue-for-kharge-event-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"खड़गे के कार्यक्रम स्थल को दोबारा पवित्र करने पर कांग्रेस का प्रदर्शन; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खड़गे के कार्यक्रम स्थल को दोबारा पवित्र करने पर कांग्रेस का प्रदर्शन; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Mon, 31 Aug 2026 09:16 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 09:16 PM IST







Link Copied



अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में टीडी कालेज चौराहा पर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थित हिंदुत्व संगठनों के खिलाफ नारेबाजी किया। धरना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर छोड़ दिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन