'मेरी शादी करवा दो प्लीज': मोबाइल टावर पर चढ़कर चिल्लाया युवक, पहुंचा प्रेमिका का भाई; उतरते ही ले गई पुलिस
प्रेमिका से शादी की जिद पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस भी पहुंच गई और युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नीचे नहीं उतरा। घंटों बाद प्रेमिका के भाई ने उसे समझाकर नीचे उतारा। इसके बाद पुलिस युवक को थाने ले गई।
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सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के किशोर चेतन गांव में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्रेमिका से शादी की जिद पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास किया।
बताया गया कि चतुरसंठी किशोर निवासी सत्य प्रकाश पुत्र दिवंगत जीवित राम सोमवार सुबह करीब नौ बजे किशोर चेतन गांव में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर पहुंचने के बाद युवक अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने और उससे शादी कराने की मांग करने लगा। इसकी जानकारी होते ही ग्रामीणों में हलचल मच गई।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक से नीचे उतरने की अपील की। पुलिसकर्मियों ने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने मोबाइल नीचे फेंक दिया। इससे पुलिस के साथ ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई। काफी देर तक मान-मनौव्वल के बावजूद युवक टावर से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ।
स्थिति को देखते हुए पुलिस ने युवक की प्रेमिका के भाई को मौके पर बुलाया। प्रेमिका के भाई ने टावर पर चढ़े युवक से बातचीत की और उसकी बात मानने का भरोसा दिलाया। इसके बाद युवक किसी तरह शांत हुआ और सुरक्षित नीचे उतर आया। नीचे उतरते ही पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई।
युवक के टावर पर चढ़ने की घटना को लेकर गांव में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार दुबे ने बताया कि मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।