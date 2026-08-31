'मेरी शादी करवा दो प्लीज': मोबाइल टावर पर चढ़कर चिल्लाया युवक, पहुंचा प्रेमिका का भाई; उतरते ही ले गई पुलिस

सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के किशोर चेतन गांव में सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब प्रेमिका से शादी की जिद पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए काफी देर तक समझाने-बुझाने का प्रयास किया।

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बताया गया कि चतुरसंठी किशोर निवासी सत्य प्रकाश पुत्र दिवंगत जीवित राम सोमवार सुबह करीब नौ बजे किशोर चेतन गांव में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर पहुंचने के बाद युवक अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने और उससे शादी कराने की मांग करने लगा। इसकी जानकारी होते ही ग्रामीणों में हलचल मच गई। विज्ञापन



सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक से नीचे उतरने की अपील की। पुलिसकर्मियों ने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने मोबाइल नीचे फेंक दिया। इससे पुलिस के साथ ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई। काफी देर तक मान-मनौव्वल के बावजूद युवक टावर से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। बताया गया कि चतुरसंठी किशोर निवासी सत्य प्रकाश पुत्र दिवंगत जीवित राम सोमवार सुबह करीब नौ बजे किशोर चेतन गांव में स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर पहुंचने के बाद युवक अपनी प्रेमिका को मौके पर बुलाने और उससे शादी कराने की मांग करने लगा। इसकी जानकारी होते ही ग्रामीणों में हलचल मच गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक से नीचे उतरने की अपील की। पुलिसकर्मियों ने उसके मोबाइल फोन पर संपर्क कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने मोबाइल नीचे फेंक दिया। इससे पुलिस के साथ ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई। काफी देर तक मान-मनौव्वल के बावजूद युवक टावर से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ।

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