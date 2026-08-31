Ballia News: अचानक गिरा पाकड़ का पेड़, दबकर वृद्धा की मौत

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भंडारी गांव निवासी मनबसिया (70) रविवार दोपहर अपने घर के सामने पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठी थीं। इसी दौरान जमीन में नमी के कारण अचानक पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से मनबसिया गंभीर रूप से घायल होकर उसके नीचे दब गईं। तेज आवास सुन आसपास के लोग मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने किसी तरह पेड़ को हटाकर वृद्धा को बाहर निकाला और उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा पहुंचाया। पीएचसी पर चिकित्सकों ने जांच के बाद मनबसिया को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार तुर्तीपार घाट पर कर दिया। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। थानाध्यक्ष संजय मिश्र ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। संवाद

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नगरा। नगर पंचायत के भंडारी वार्ड नंबर छह में रविवार दोपहर घर के सामने पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठी 70 वर्षीय वृद्ध महिला की पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई।