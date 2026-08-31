Ballia News: 13 साल से लगा ट्रांसफाॅर्मर खोल ले गए चोर

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जिले में बिजली के उपकरणों की चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बांसडीह और सहतवार क्षेत्र में बिजली के तार चोरी के मामलों में पुलिस की कार्रवाई के बावजूद चोर बाज नहीं आ रहे। घटना की जानकारी रविवार सुबह ग्रामीणों को हुई तो विद्युत विभाग को सूचना दी गई।रामजानकी मठ के पास यह ट्रांसफाॅर्मर करीब 13 वर्ष पूर्व राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत वर्ष 2012-13 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य मठ और आसपास की आबादी को बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना था।ग्रामीणों के अनुसार ट्रांसफाॅर्मर स्थापित होने के बाद भी उसे 11 हजार केवी लाइन से कनेक्शन नहीं मिल सका। इसके चलते इससे बिजली आपूर्ति शुरू ही नहीं हो पाई।बाद में मठ और आसपास की आबादी को दूसरे ट्रांसफाॅर्मर से बिजली केबल लेकर लाइट जलाने लगी। ग्रामीणों का आरोप है कि आपूर्ति शुरू नहीं होने के बाद विद्युत विभाग ने इस ट्रांसफार्मर की सुध नहीं ली। करीब 13 साल से खंभे पर लगे इस ट्रांसफार्मर की देखरेख भी नहीं हुई। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने इसे निशाना बना लिया।ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार रात तक ट्रांसफार्मर खंभे पर लगा हुआ था। रविवार सुबह जब लोग मठ के पास पहुंचे तो ट्रांसफाॅर्मर गायब मिला। आसपास तलाश करने के बाद विद्युत विभाग को घटना की जानकारी दी गई। ट्रांसफार्मर चोरी होने की सूचना से ग्रामीणों में चर्चा शुरू हो गई।पहराजपुर विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता जियाउद्दीन ने बताया कि ट्रांसफॉर्मर चोरी के संबंध में थाने में तहरीर दी जा रही है। वहीं, पकड़ी थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि अभी तक ट्रांसफाॅर्मर चोरी के संबंध में थाने में तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।