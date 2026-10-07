वोट चोरी के विरोध में कांग्रेसियों ने चित्तू पांडेय चौराहे पर दिया धरना, VIDEO

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कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार देर शाम नगर के चित्तू पांडेय चौराहे पर धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ओमप्रकाश तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामला उठाया है, जिससे सरकार पूरी तरह बौखला गई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को गिरफ्तार कर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

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