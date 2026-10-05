{"_id":"6ac38a5647b22f0ad008358a","slug":"video-bus-carrying-22-passengers-meets-with-an-accident-collides-with-a-truck-all-passengers-injured-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"22 यात्रियों से भरी बस हुई हादसे का शिकार, ट्रक से टकराई; सभी यात्री घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गया में पितृपक्ष मेले के दौरान पिंडदान का कार्य संपन्न करने के बाद अयोध्या जा रही यात्रियों से भरी बस सोमवार की भोर में वीर कुंवर सिंह सेतु के नए पुल पर हादसे का शिकार हो गई। करीब सुबह चार बजे बस आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक समेत करीब 22 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को बक्सर पुलिस की मदद से बक्सर सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर हैं।

... और पढ़ें