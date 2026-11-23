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लोकार्पण के बाद रमेश सिंह ने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम पूछा। उल्लेखनीय है कि असनवार निवासी बदन यादव 22 नवंबर 2022 को लेह-लद्दाख में ड्यूटी के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत ‘बैटल कैजुअल्टी’ सम्मान प्रदान किया गया था।गांव के मुख्य मार्ग पर निर्मित इस स्मारक द्वार पर शहीद का नाम अंकित किया गया है, ताकि हर आने-जाने वाला व्यक्ति उनके बलिदान का स्मरण कर सके। रमेश सिंह ने कहा कि बदन यादव जैसे वीर सपूतों के बलिदान से ही देशवासी सुरक्षित और चैन की नींद सो पाते हैं। उन्होंने कहा कि यह द्वार महज ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति और साहस की प्रेरणा है। रमेश सिंह ने बताया कि शहीदों व सैनिकों के सम्मान के प्रति सदैव समर्पित रहे दिवंगत विधायक उमाशंकर सिंह की प्रेरणा से यह निर्माण संभव हो सका है और शहीद परिवार का सम्मान सभी का दायित्व है।इस अवसर पर समाजसेवी उमेश पांडेय, सुरेश यादव, रामअधार यादव, मोतीचंद यादव, हासिम और मुन्ना यादव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण, पूर्व सैनिक व युवा उपस्थित रहे और सभी ने शहीद को नमन किया।