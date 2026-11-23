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द्विजेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि किसान परिवार में जन्म लेकर मुलायम सिंह यादव ने भारतीय राजनीति के शिखर तक का सफर तय किया। उन्होंने डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुलायम सिंह यादव की विशेषता थी कि उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने राजनीति में शालीनता की मिसाल कायम की थी ।आज की राजनीति में सक्रिय लोगों और सत्ता के शिखर पर बैठे नेताओं को उनके व्यक्तित्व और व्यवहार से सीख लेने की जरूरत है। तभी लोकतंत्र में शुचिता और राजनीतिक मर्यादा कायम रखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रिश्तों को निभाने के मामले में मुलायम सिंह यादव का कोई सानी नहीं था। उनके जैसा संबंधों को सम्मान देने वाला व्यक्तित्व विरले ही देखने को मिलता है। गोष्ठी में अजय बहादुर सिंह, देवेंद्र नाथ त्रिपाठी, संतोष कुमार शुक्ल, कमांतक पांडेय, राजऋषि सिंह, शाहिद अली खां, अशोक राय और नरेंद्र यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।