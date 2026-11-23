कार्तिक पूर्णिमा : भारी वाहनों के लिए 40 घंटे तक नो एंट्री
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:08 AM IST
Updated Mon, 23 Nov 2026 12:08 AM IST
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बलिया। कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर 23 और 24 नवंबर को शहर में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन और पार्किंग की विस्तृत व्यवस्था की है।
गंगा स्नान के साथ महर्षि भृगु मुनि, दर्दर मुनि और बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं, अलग-अलग मार्गों से आने वाले छोटे-बड़े वाहनों को निर्धारित स्थानों पर रोककर पार्क कराया जाएगा।
यातायात निरीक्षक अनवर अली ने बताया कि भारी वाहनों के लिए 23 नवंबर की सुबह आठ बजे से 24 नवंबर की रात 12 बजे तक नो-एंट्री लागू रहेगी। दुबहड़ थाना, बांसडीह रोड थाना, हनुमानगंज चौकी, फेफना तिराहा और अगरसंडा स्थित सनबीम स्कूल के सामने बैरियर लगाकर वाहनों को रोका जाएगा।
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बैरिया की ओर से आने वाले भारी वाहन दुबहड़ थाने के पास रोके जाएंगे। नरहीं और फेफना जाने वाले वाहन चिरैया मोड़ से सहतवार, बांसडीह और सुखपुरा होते हुए गड़वार के रास्ते जाएंगे।
रेवती, सहतवार और बांसडीह की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को बांसडीह रोड थाने के पास रोका जाएगा। इन्हें सुखपुरा और गड़वार होकर आगे जाना होगा। सिकंदरपुर से आने वाले भारी वाहनों को हनुमानगंज चौकी पर रोका जाएगा।
वहीं, रसड़ा और नरहीं की तरफ से आने वाले वाहनों को फेफना तिराहा तथा गड़वार आने वाले वाहनों को अगरसंडा में रोका जाएगा। बैरिया जाने वाले वाहनों को गड़वार, सुखपुरा, बांसडीह और सहतवार होकर भेजा जाएगा।
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गंगा स्नान के साथ महर्षि भृगु मुनि, दर्दर मुनि और बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। वहीं, अलग-अलग मार्गों से आने वाले छोटे-बड़े वाहनों को निर्धारित स्थानों पर रोककर पार्क कराया जाएगा।
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यातायात निरीक्षक अनवर अली ने बताया कि भारी वाहनों के लिए 23 नवंबर की सुबह आठ बजे से 24 नवंबर की रात 12 बजे तक नो-एंट्री लागू रहेगी। दुबहड़ थाना, बांसडीह रोड थाना, हनुमानगंज चौकी, फेफना तिराहा और अगरसंडा स्थित सनबीम स्कूल के सामने बैरियर लगाकर वाहनों को रोका जाएगा।
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बैरिया की ओर से आने वाले भारी वाहन दुबहड़ थाने के पास रोके जाएंगे। नरहीं और फेफना जाने वाले वाहन चिरैया मोड़ से सहतवार, बांसडीह और सुखपुरा होते हुए गड़वार के रास्ते जाएंगे।
रेवती, सहतवार और बांसडीह की तरफ से आने वाले भारी वाहनों को बांसडीह रोड थाने के पास रोका जाएगा। इन्हें सुखपुरा और गड़वार होकर आगे जाना होगा। सिकंदरपुर से आने वाले भारी वाहनों को हनुमानगंज चौकी पर रोका जाएगा।
वहीं, रसड़ा और नरहीं की तरफ से आने वाले वाहनों को फेफना तिराहा तथा गड़वार आने वाले वाहनों को अगरसंडा में रोका जाएगा। बैरिया जाने वाले वाहनों को गड़वार, सुखपुरा, बांसडीह और सहतवार होकर भेजा जाएगा।