{"_id":"6ac399a1d730725b4600bad9","slug":"video-video-dalfana-jal-ma-fasa-mal-ta-tatakal-vana-vabhaga-ka-tha-sacana-garamanae-ka-tha-gaii-janakara-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: डॉल्फिन जाल में फंसी मिले तो तत्काल वन विभाग को दें सूचना, ग्रामीणों को दी गई जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: डॉल्फिन जाल में फंसी मिले तो तत्काल वन विभाग को दें सूचना, ग्रामीणों को दी गई जानकारी
बिछिया, बहराइच। कतर्नियाघाट में घाघरा बैराज स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष में सोमवार को डॉल्फिन दिवस पर डॉल्फिन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें नदी किनारे रहने वाले मछुआरा समुदाय के लोगों को डॉल्फिन के संरक्षण और उसके महत्व की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वनक्षेत्राधिकारी कतर्नियाघाट आशीष गौड़ ने कहा कि घाघरा, गेरुआ और कौड़ियाला नदियों में डॉल्फिन पाई जाती हैं। यदि किसी स्थान पर डॉल्फिन मछली पकड़ने के जाल में फंसी मिले तो उसे निकालने का प्रयास करने के बजाय तत्काल वन विभाग को सूचना दें, ताकि उसे सुरक्षित बचाया जा सके।
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी दबीर हसन ने डॉल्फिन के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र में उसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी (न्यूज) के प्रतिनिधि जैनुल आबदीन, डब्ल्यूटीआई के प्रतिनिधि संजय सिंह, सिंचाई विभाग की एसडीओ जूथिका नायक, वन दारोगा राधेश्याम, राजा हसन समेत वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।