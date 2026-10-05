बहराइच: लोकतंत्र बचाओ सप्ताह के तहत चार युवा फ्रंटल संगठनों ने किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा

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बहराइच: समाजवादी पार्टी की ओर से चलाए जा रहे ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह, वोट बचाओ-देश बचाओ’ कार्यक्रम के तहत सोमवार को पार्टी के चार युवा फ्रंटल संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, छात्र सभा और युवजन सभा के जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष नन्देश्वर नन्द यादव, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जिलाध्यक्ष मयंक मिश्रा, छात्र सभा जिलाध्यक्ष रविन्द्र मौर्या और युवजन सभा जिलाध्यक्ष मोहम्मद अफसाल ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, कथित वोट चोरी से बनी सरकारों को बर्खास्त करने और एसआईआर प्रक्रिया समाप्त करने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में मताधिकार की रक्षा और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है। पुतला दहन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे कुछ देर तनाव की स्थिति बनी रही। बाद में ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त किया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे।

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