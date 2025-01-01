Bahraich News: बहराइच में बोले ओवैसी, विपक्षी नहीं चाहते मुसलमानों की बढ़े सियासी भागीदारी

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विपक्षी दलों की राजनीति में मुसलमानों की भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित रखने की कोशिश होती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा-अब्दुल सिर्फ दरी बिछाए, भइया का जिंदाबाद करे, उन्हें वोट दे और फिर अपने घर चला जाए...। उन्होंने आरोप लगाया कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं और समुदाय के साथ जुल्म किया जा रहा है। ऐसे हालात में मुसलमानों को अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आवाज उठानी होगी। लगभग 30 मिनट कार्यकर्ताओं के बीच रहने के बाद ओवैसी श्रावस्ती में प्रस्तावित जनसभा के लिए रवाना हो गए।‘बी टीम’ के आरोप पर भी विपक्ष को घेराओवैसी ने एआईएमआईएम को भाजपा की ‘बी टीम’ बताए जाने के आरोप पर भी विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि अगर उनकी पार्टी भाजपा की ‘बी टीम’ है तो 2014, 2017, 2022 और 2024 के चुनावों में विपक्षी दलों को हार का सामना क्यों करना पड़ा।एसआईआर पर भी साधा निशानाओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी सबसे पहले एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की। उल्लेखनीय है कि ओवैसी हाल के दिनों में एसआईआर और मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं।