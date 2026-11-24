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कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को बागपत के कैराना स्थित यमुना तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने यमुना में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सुबह पांच बजे से ही घाट पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। स्नान के बाद लोगों ने यमुना मैया का पूजन किया, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और दान-पुण्य किया। पूरे दिन यमुना घाट पर धार्मिक गतिविधियां जारी रहीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर नदी स्नान और दान-पुण्य का विशेष महत्व है।

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