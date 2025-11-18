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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 26 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 26-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:23 AM, 26-Nov-2026
Saharanpur News: मांगों के संबंध में ग्राम रोजगार सेवकों में आक्रोश, कार्य बहिष्कार का एलानGram Rozgar Sevaks express outrage over their demands; announce a work boycott. और पढ़ें
01:21 AM, 26-Nov-2026
Saharanpur News: चुनाव सिर पर, जांच में उलझे पीएम आवास योजना शहरी के 54 हजार आवेदनWith elections around the corner, 54,000 applications for the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) remain stuck in the verification process. और पढ़ें
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01:20 AM, 26-Nov-2026
Muzaffarnagar News: गुरु गोविंद सिंह के नाम पर होगा चौराहे का नामकरणThe intersection will be named after Guru Gobind Singh. और पढ़ें
01:20 AM, 26-Nov-2026
Saharanpur News: ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आकर बाइक सवार की मौतMotorcyclist killed after being struck by a tractor-trolley loaded with bricks और पढ़ें
01:18 AM, 26-Nov-2026
Saharanpur News: पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर रेल कर्मचारियों का प्रदर्शनRailway employees protest, demanding the restoration of the old pension scheme और पढ़ें
01:17 AM, 26-Nov-2026
Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रमcity me aaj और पढ़ें
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01:17 AM, 26-Nov-2026
Saharanpur News: दुकान पर बैठे युवक को लाठी-डंडों से पीटा, मोबाइल तोड़ाA young man sitting at a shop was beaten with sticks and clubs, and his mobile phone was smashed. और पढ़ें
01:16 AM, 26-Nov-2026
Bijnor News: कार की टक्कर से ई-रिक्शा में सवार सफाई कर्मचारी की मौत
01:15 AM, 26-Nov-2026
Saharanpur News: टिकट सपा का, इम्तिहान इमरान का, दो सीटों पर सियासी संग्रामSP ticket Imran test A political battle across two seats और पढ़ें
01:15 AM, 26-Nov-2026