फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Bike rider dies due to collision with canter on Eastern Peripheral Expressway

Baghpat: ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कैंटर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

Mon, 14 Sep 2026 10:51 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:51 PM IST
Bike rider dies due to collision with canter on Eastern Peripheral Expressway
बागपत। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर रविवार दोपहर कैंटर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा मवीकलां के पास हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मेरठ के मुल्हेड़ा गांव निवासी शादाब ने बताया कि उसका बड़ा भाई सावेज अपने भाई साजिद के साथ मिल में लगे प्लांट में काम करता था। रविवार दोपहर करीब तीन बजे सावेज बाइक से अकेला किसी काम से दिल्ली जा रहा था। मवीकलां के पास पहुंचने पर कैंटर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सावेज को दिल्ली के एक निजी अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस कैंटर चालक की तलाश और हादसे की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

शाहजहांपुर: सपा एमएलसी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, चुनाव की तैयारियों में जुटने का आवाह्न

SP MLC addresses party workers calls upon them to gear up for election preparations
Shahjahanpur
14 Sep 2026

शाहजहांपुर: हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया तिलहर थाने का घेराव

Hindu Yuva Vahini workers laid siege to Tilhar police station in Shahjahanpur
Shahjahanpur
14 Sep 2026

गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंजा हमीरपुर शहर

ganesh utsav begins in hamirpur with city procession
Hamirpur (Himachal)
14 Sep 2026
विज्ञापन
विज्ञापन

कुरुक्षेत्र: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा- गेहूं के साथ दलहन की खेती भी करें किसान, तभी बन पाएंगे आत्मनिर्भर, धान की फसल पकने पर ही कटाई करने का किया आह्वान

Kurukshetra: Agriculture Minister Shyam Singh Rana urged farmers to cultivate pulses alongside wheat to achieve self-reliance; he also called upon them to harvest the paddy crop only after it has fully ripened.
Kurukshetra
14 Sep 2026

हाथरस में यातायात पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जांच के आदेश

हाथरस में यातायात पुलिसकर्मी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, जांच के आदेश
Hathras
14 Sep 2026
विज्ञापन

चंदपा में लापता बच्ची मिली, पुलिस ने 250 सीसीटीवी खंगाले

चंदपा में लापता बच्ची मिली, पुलिस ने 250 सीसीटीवी खंगाले
Hathras
14 Sep 2026

कानपुर में पुलिस की बर्बरता पर भड़के विधायक, चौकी के बाहर धरने पर बैठे अमिताभ बाजपेई

MLA outraged over police brutality in Kanpur Amitabh Bajpai stages sit in outside outpost
Kanpur
14 Sep 2026
विज्ञापन

करनाल बार एसोसिएशन चुनाव: वोटिंग के तीसरे दिन आए नतीजे, चारो वोटों से जीत हासिल कर कनवदीप सिंह बने प्रधान, स्टेट बार काउंसिल की निगरानी में हुई मतगणना

Karnal Bar Association Elections: Results declared on the third day of voting; Kanavdeep Singh elected President after winning the vote.
Karnal
14 Sep 2026

VIDEO: अमृत भारत योजना के कार्यों का पीसीएसओ ने लिया जायजा

PCSO took stock of works under Amrit Bharat Scheme
Agra
14 Sep 2026

VIDEO: मरीजों की जान बचाने के लिए 115 ने किया रक्तदान

115 people donated blood to save patients lives
Agra
14 Sep 2026

अयोध्या: टेबल टेनिस के मंडलीय ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

अयोध्या: टेबल टेनिस के मंडलीय ट्रायल में खिलाड़ियों ने दिखाया दम
Ayodhya
14 Sep 2026

अयोध्या: अयोध्या में बैडमिंटन के मंडलीय ट्रायल में चुने जाएंगे 12 बैडमिंटन खिलाड़ी

अयोध्या: अयोध्या में बैडमिंटन के मंडलीय ट्रायल में चुने जाएंगे 12 बैडमिंटन खिलाड़ी
Ayodhya
14 Sep 2026

अयोध्या: हनुमानगढ़ी पहुंचे अभिनेता कबीर दुहन सिंह, रामलला के किए दर्शन

अयोध्या: हनुमानगढ़ी पहुंचे अभिनेता कबीर दुहन सिंह, रामलला के किए दर्शन
Ayodhya
14 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: राजोरी में दिव्यांगजनों को बड़ी सौगात, 261 लोगों को मिले 26.64 लाख के उपकरण

Major boost for differently-abled persons in Rajouri
Rajouri
14 Sep 2026

जम्मू-कश्मीर: रियासी में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सरकार को दी सड़क पर उतरने की चेतावनी

NHM employees' strike continues in Reasi
Jammu
14 Sep 2026

Video: लखनऊ के गोमती नगर हुसडिया चौराहे के पास खराब सड़क

Video: लखनऊ के गोमती नगर हुसडिया चौराहे के पास खराब सड़क
Lucknow
14 Sep 2026

Video: साइंस मॉडल से नेशनल स्तर तक नाम रोशन कर रहे बीकेटी इंटर कॉलेज के छात्र

Video: साइंस मॉडल से नेशनल स्तर तक नाम रोशन कर रहे बीकेटी इंटर कॉलेज के छात्र
Lucknow
14 Sep 2026

VIDEO: आईएमए आगरा की कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन, डॉ. रजनीश मिश्रा बने अध्यक्ष

Dr Rajnish Mishra becomes President of IMA Agra
Agra
14 Sep 2026

VIDEO: एसएन में वायरल फीवर के मरीजों से बेड फुल, ट्रायज यूनिट की शुरू

Beds full with viral fever patients in SN medical college
Agra
14 Sep 2026

VIDEO: एमबीबीएस-बीडीएस की 850 सीटों पर प्रवेश, 516 हैं खाली

NEET-UG counseling underway at SN Medical College
Agra
14 Sep 2026

VIDEO: एलएलएम की 66 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसिलिंग आज

Counseling for admission to 66 LLM seats today
Agra
14 Sep 2026

वाराणसी-लखनऊ मंडल के बीच रोमांचक भिड़ंत

Thrilling clash between Varanasi and Lucknow divisions
Gorakhpur
14 Sep 2026

VIDEO: एसएन मेडिकल काॅलेज में छात्रों के लिए सिर्फ चार लेक्चर रूम, हॉस्टल की भी कमी

Only four lecture rooms for students at SN Medical College shortage of hostel accommodation as well
Agra
14 Sep 2026

गणेश-विश्वकर्मा पूजा में फूहड़ गानों और डीजे साउंड पर बैठने पर रोक

Ban on vulgar songs and DJ sound during Ganesh-Vishwakarma Puja
Siddharthnagar
14 Sep 2026

दुधारा थाना क्षेत्र के थुरंडा गांव में चोरी

Theft in Thuranda village of Dudhara police station area
Sant Kabir Nagar
14 Sep 2026

कार की टक्कर से साइकिल सवार घायल

Cyclist injured after being hit by a car.
Sant Kabir Nagar
14 Sep 2026

निर्माण कार्य के दौरान आधी सड़क पर निर्माण,आधी से आवागमन

Construction work is being carried out on half the road, while traffic continues on the other half.
Deoria
14 Sep 2026

त्योहारों से पहले कोल्हुई में पुलिस की पैनी नजर

Police keep a close watch on Kolhui ahead of festivals
Maharajganj
14 Sep 2026

हरितालिका तीज पर शिवालयों में उमड़ी महिलाओं की भीड़, मांगी पति की लंबी उम्र

Crowds of women thronged Shiva temples on Hartalika Teej, praying for their husbands' long lives.
Gorakhpur
14 Sep 2026

दुग्धेश्वरनाथ मंदिर पर उमड़ा व्रती महिलाओं का हुजूम

A huge crowd of fasting women thronged the Dudheshwarnath Temple.
Deoria
14 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed