{"_id":"6af6c8f5bbc65a81560632fc","slug":"video-baghpat-snake-found-in-school-toilet-children-escape-to-safety-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बागपत: स्कूल के शौचालय में मिला सांप, बच्चों ने भागकर बचाई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लहचौडा गांव स्थित संविलियन विद्यालय ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है। जंगल सटा होने के कारण यहां आएदिन सांप आ रहे हैं। जंगली जानवरों का भी खतरा लगातार बना रहता है। बच्चों को आने-जाने में भी डर लगने लगा है। बागपत के रटौल कस्बे के लहचौडा गांव स्थित संविलियन विद्यालय में शुक्रवार को सांप मिलने पर हड़कंप मच गया। बच्चे शौचालय में शौच करने पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पर एक बड़ा घोड़ा पछाड़ सांप झूलता हुआ देखा। बच्चों ने शोर मचाकर भागकर अपनी जान बचाई।

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