बागपत: दोघट में दो पक्षों में बवाल, पुलिस पर पथराव, 12 घायल, 54 पर रिपोर्ट, 18 गिरफ्तार; लव मैरिज का है मामला

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दोघट कस्बे की पट्टी तिरोसिया में शराब के नशे में कहासुनी होने पर अनुज कश्यप और सावन कश्यप पक्ष आपस में भिड़ गए। इनमें लाठी-डंडे, धारदार हथियार चले और पथराव हो गया। दोनों पक्षों में बवाल होने पर लोगों ने घरों में घुसकर जान बचाई। सूचना पर आए पुलिसकर्मियों ने मामला शांत कराने का प्रयास किया तो उन पर भी पथराव किया गया। दोनों पक्षों के तीन महिलाओं समेत 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 34 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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कस्बे की पट्टी तिरोसिया निवासी अनुज और सावन पक्ष में 10 दिन पहले झगड़ा हो गया था, जिसे लोगों ने शांत करा दिया था। बुधवार रात अनुज फोटोग्राफर की दुकान से अपने घर जा रहा था। रास्ते में सावन के साथ पुराने झगड़े को लेकर कहासुनी हो गई। इसका पता चलने पर दोनों पक्षों के कई लोग वहां पहुंच गए, जिनमें कई शराब के नशे में थे। लोगों ने मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन तभी उनमें लाठी-डंडे चलने लगे और पथराव हो गया। वहां काफी देर तक पथराव होता रहा।



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इसकी सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए। इसके बाद भी पथराव बंद नहीं हुआ और उनकी तरफ भी पत्थर फेंके गए। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। घायल हुए अनुज, शिवकुमार, विनोद, शोकेंद्र, मोनिका, अल्का, ओमवीर, दीपक, मोहित, किशनपाल, अनीता का पुलिस ने टीकरी सीएचसी में उपचार कराया।



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इस मामले में टीकरी चौकी प्रभारी एसआई पुष्पराज बिश्नोई ने एक पक्ष के अनुज, मोनिका, राजीव, अल्का, राजेश, विनोद, शिवकुमार, सुरेंद्र, पप्पू, आशीष, हरेंद्र, अनिल, मांगेराम, सोनम, मंजू, शोकेंद्र, सीमा समेत पांच अज्ञात और दूसरे पक्ष के सावन, ओमवीर, दीपक, अनीता, किशनपाल, नंदी, शिवम, विक्की, अक्षय, मोनू, सोनू, सचिन, पवन, मोहित, अजय और मुकेश समेत दस अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।

