बागपत: स्कूल के शौचालय में मिला सांप, बच्चों ने भागकर बचाई जान; चारदीवारी न होने से छात्रों की जान को खतरा

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यह विद्यालय ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से सटा हुआ है और इसके बराबर में खेत व जंगल भी हैं। विद्यालय की चारदीवारी न होने के कारण जंगलों से जंगली जानवर और जहरीले जीव-जंतु अकसर विद्यालय परिसर में घुस आते हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा खतरा बना रहता है।



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शुक्रवार सुबह विद्यालय खुलने के बाद जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे और कई बच्चे शौचालय की ओर गए, तो उन्होंने देखा कि शौचालय के गेट पर एक घोड़ा पछाड़ सांप लटका हुआ है। बच्चों के शोर मचाने पर शिक्षक भी बाहर निकले। शिक्षकों ने सांप को डंडों से भगाने का प्रयास किया, लेकिन सांप शौचालय में बने एक बिल में घुस गया।



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एक सप्ताह पहले ही क्लस में आ गया था सांप, बच्चों पर खतरा

शौचालय में सांप मिलने से विद्यालय में अफरातफरी मच गई। बच्चे डरे हुए हैं और इस कारण पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब विद्यालय में सांप निकला हो। लगभग एक सप्ताह पहले भी विद्यालय के कमरे की खिड़की पर एक कोबरा सांप लटका मिला था, जिसे शिक्षकों ने लाठी-डंडों से भगाया था।





बागपत के रटौल कस्बे के लहचौडा गांव स्थित संविलियन विद्यालय में शुक्रवार को सांप मिलने पर हड़कंप मच गया। बच्चे शौचालय में शौच करने पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे पर एक बड़ा घोड़ा पछाड़ सांप झूलता हुआ देखा। बच्चों ने शोर मचाकर भागकर अपनी जान बचाई।