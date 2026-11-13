बागपत: 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने पर तीन सिपाही लाइन हाजिर, रिकॉर्डिंग के साथ की गई थी शिकायत, ये है मामला
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 13 Nov 2026 11:43 AM IST
सार
फौलादनगर गांव में तीन नवंबर को हुए झगड़े में एक युवक का शांतिभंग में चालान किया गया था। सिपाही उसे जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। व्हाट्सएप कॉल करके 10 हजार रुपये मांगे गए थे। एसपी ने रिकॉर्डिंग मिलने पर लाइन हाजिर करके जांच बैठा दी है।
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विस्तार
10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में एसपी पूर्णेंदु सिंह ने दोघट थाने के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, जितेंद्र और रिक्रूट कांस्टेबल संतोष को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ने क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंपी है। तीनों सिपाही जांच में दोषी मिलते हैं तो उनको निलंबित किया जाएगा।
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मुजफ्फरनगर के कल्याणपुर गांव के रहने वाले सलामुद्दीन ने बृहस्पतिवार को एसपी से शिकायत करते हुए बताया कि उनकी बेटी की शादी दोघट के फौलादनगर गांव में अमजद के साथ हुई है। अमजद के भाई सादिक का परिवार की एक महिला से 3 नवंबर में झगड़ा हुआ था। आरोप है कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए सादिक का शांतिभंग में चालान कर दिया और दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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आरोप है कि इसके बाद हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, जितेंद्र और रिक्रूट कांस्टेबल संतोष ने अमजद के घर दबिश देकर उसे भी जेल भेजने की धमकी दी। वह डर की वजह से मुजफ्फरनगर में उनके घर आ गया। उस दौरान ही रिक्रूट कांस्टेबल संतोष की अमजद के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। जिस पर बातचीत करते हुए दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर ली गई। आरोप है कि कांस्टेबल ने जेल न भेजने के बदले दस हजार रुपये मांगे।
सलामुद्दीन ने रिकॉर्डिंग के साथ एसपी को शिकायती पत्र सौंपा तो क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर तपेश्वर सागर को मामले की जांच सौंपी गई। एसपी पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच के बाद तीनों सिपाहियों को लाइनहाजिर कर दिया गया है। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। दोषी मिलने पर तीनों को निलंबित करने के साथ ही आगे की विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।
चौकी पर गए तो वहां भी गालियां दी गईं।
चौकी पर गए तो वहां भी गालियां दी गईं।
सलामुद्दीन ने एसपी को बताया कि जब तीनों पुलिसकर्मी रोजाना उनके दामाद के घर जाकर परिवार के लोगों को परेशान करने लगे तो वह भड़ल चौकी पर बात करने पहुंचे। आरोप है कि वहां भी सिपाहियों ने उनके साथ अभद्रता करते हुए गालियां दीं। इस तरह परेशान होकर उनको रिकॉर्डिंग करके शिकायत करनी पड़ी।
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