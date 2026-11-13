बागपत: 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने पर तीन सिपाही लाइन हाजिर, रिकॉर्डिंग के साथ की गई थी शिकायत, ये है मामला

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10 हजार रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में एसपी पूर्णेंदु सिंह ने दोघट थाने के हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, जितेंद्र और रिक्रूट कांस्टेबल संतोष को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ने क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंपी है। तीनों सिपाही जांच में दोषी मिलते हैं तो उनको निलंबित किया जाएगा।

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मुजफ्फरनगर के कल्याणपुर गांव के रहने वाले सलामुद्दीन ने बृहस्पतिवार को एसपी से शिकायत करते हुए बताया कि उनकी बेटी की शादी दोघट के फौलादनगर गांव में अमजद के साथ हुई है। अमजद के भाई सादिक का परिवार की एक महिला से 3 नवंबर में झगड़ा हुआ था। आरोप है कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए सादिक का शांतिभंग में चालान कर दिया और दूसरे पक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।



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आरोप है कि इसके बाद हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, जितेंद्र और रिक्रूट कांस्टेबल संतोष ने अमजद के घर दबिश देकर उसे भी जेल भेजने की धमकी दी। वह डर की वजह से मुजफ्फरनगर में उनके घर आ गया। उस दौरान ही रिक्रूट कांस्टेबल संतोष की अमजद के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। जिस पर बातचीत करते हुए दूसरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर ली गई। आरोप है कि कांस्टेबल ने जेल न भेजने के बदले दस हजार रुपये मांगे।



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