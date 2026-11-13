Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Meerut: Wicketkeeper-batter Anam selected for the UP Under-23 women’s cricket team; three years of hard work p

मेरठ: विकेटकीपर बल्लेबाज अनम का यूपी अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम में चयन, तीन साल की मेहनत का मिला फल

Fri, 13 Nov 2026 11:51 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 13 Nov 2026 11:51 AM IST
सार

अनम मेरठ में आईआईएमटी क्रिकेट एकेडमी में तीन साल से मेहनत कर रही हैं। पिता के इंतकाल के बाद उनकी मां शहनाज ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया और खेल के प्रति उनके सपनों को पूरा करने में पूरा साथ दिया। 

विज्ञापन
Meerut: Wicketkeeper-batter Anam selected for the UP Under-23 women’s cricket team; three years of hard work p
अनम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेरठ की बेटियां क्रिकेट के मैदान पर लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की बीपीएड छात्रा अनम का चयन उत्तर प्रदेश की अंडर-23 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। इससे एक दिन पहले आईआईएमटी की ही खुशी राठी का चयन भी यूपी अंडर-23 टीम में हुआ था। वहीं, करीब एक सप्ताह पहले मेरठ की क्रिकेटर रिया भाटी ने अंडर-19 इंडिया ए टीम में जगह बनाकर जिले का गौरव बढ़ाया था। एक सप्ताह में तीन बेटियों की इस उपलब्धि से मेरठ में महिला क्रिकेट को लेकर उत्साह का माहौल है।
विज्ञापन

 
Trending Videos

अनम पिछले तीन साल से आईआईएमटी क्रिकेट एकेडमी में बीसीसीआई लेवल-2 कोच एवं हेड कोच आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही हैं। अनम का चयन ओडिशा में शुरू होने वाली एलीट टी-20 ट्रॉफी के लिए उत्तर प्रदेश की अंडर-23 टीम में हुआ है। वह विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं। विकेट के पीछे उनकी शानदार भूमिका और भरोसेमंद बल्लेबाजी उनकी खासियत है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

अनम की सफलता के पीछे उनका कठिन परिश्रम और परिवार का संघर्ष भी जुड़ा है। पिता के इंतकाल के बाद उनकी मां शहनाज ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया और खेल के प्रति उनके सपनों को पूरा करने में पूरा साथ दिया। इस उपलब्धि पर आईआईएमटी विवि के कुलाधिपति योगेश मोहन गुप्ता और प्रो-चांसलर मयंक अग्रवाल ने शुभकामनाएं दीं। आईआईएमटी क्रिकेट एकेडमी के निदेशक उदित गौड़ ने बताया कि खुशी राठी का यूपी अंडर-23 और रिया भाटी का इंडिया ए अंडर-19 टीम में चयन भी महिला क्रिकेट के लिए बड़ी उपलब्धि है।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed