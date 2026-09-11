{"_id":"6aa3da9accb57f6c1d015918","slug":"video-sensation-as-body-of-teenage-girl-who-gone-to-her-maternal-grandparents-home-month-ago-found-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"एक महीने पहले ननिहाल गई किशोरी का शव मिलने से सनसनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खानजहापुर गांव में शुक्रवार सुबह 16 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव गांव के मंगरू का पुरा बिचली बस्ती में वशिष्ठ के घर के पीछे मिला। किशोरी के गले पर कटे के निशान पाए जाने की बात सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने प्रेम-प्रसंग को लेकर किशोरी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।

... और पढ़ें