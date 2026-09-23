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यूपी में 4 कत्ल और आरोपी ढेर: अनुष्ठान के बीच घर में बिछीं लाशें, अरविंद पर पंडितों ने बताया था भूतों का साया

Wed, 23 Sep 2026 02:45 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 23 Sep 2026 02:45 PM IST
सार

आजमगढ़ हत्याकांड: आजमगढ़ में पत्नी-बेटे और दो पुजारियों के हत्या और पुलिस मुठभेड़ में आरोपी अरविंद के ढेर होने के बाद जांच में नई बात सामने आई है। अरविंद पर भूत-प्रेत का साया बताकर चार पंडित अनुष्ठान कर रहे थे। पांच दिन के अनुष्ठान का मंगलवार को चौथा दिन था। इसी दौरान अरविंद ने आपा खोया। पत्नी और दो पंडितों की गोली मारकर हत्या के बाद आरोपी बच्चों को लेकर कमरे में बंद हो गया था।

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Azamgarh Murder Ghost Possession Ritual Turns Deadly, Arvind Kills Wife and Two Priests Before Encounter
Azamgarh Murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
यूपी के आजमगढ़ जिले में अहरौला थाना इलाके के शंभूपुर गांव में एक शख्स ने पत्नी-बेटे और दो पुजारियों की हत्या को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। बाद में पुलिस की गोली लगने से आरोपी भी ढेर हो गया। पुलिस की जांच जारी है। वहीं, खुलासा हुआ है कि 

आरोपी अरविंद कुमार के घर मंगलवार को जिस अनुष्ठान के बीच तीन लोगों की गोली मारकर हत्या हुई, उसके पीछे परिवार की ओर से बताई गई वजह भूत-प्रेत की बाधा थी। 

परिजनों के अनुसार, अरविंद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। इसे भूत-प्रेत का साया मानकर उसे ठीक करने के लिए घर में पांच दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा था। अनुष्ठान में चार पंडित शामिल थे। 
Azamgarh Murder Ghost Possession Ritual Turns Deadly, Arvind Kills Wife and Two Priests Before Encounter
आजमगढ़ हत्याकांड के बाद मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला
मंगलवार को अनुष्ठान का चौथा दिन था। इसी दौरान अरविंद घर पहुंचा और पंडितों से सवाल-जवाब करने लगा। कुछ ही देर में विवाद बढ़ा और उसने पत्नी बबीता सिंह समेत अनुष्ठान में शामिल अखिलेश मिश्रा और महेंद्र पाठक को गोली मार दी।
Azamgarh Murder Ghost Possession Ritual Turns Deadly, Arvind Kills Wife and Two Priests Before Encounter
आजमगढ़ हत्याकांड के बाद मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला
परिजनों के मुताबिक, अनुष्ठान का उद्देश्य अरविंद की कथित मानसिक परेशानी को दूर करना था। घटना के समय घर में अरविंद की पत्नी, बच्चे और पंडित मौजूद थे। अरविंद के घर पहुंचते ही उसने पंडितों से पूछा कि वे उसके घर में क्यों आए हैं? 
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Azamgarh Murder Ghost Possession Ritual Turns Deadly, Arvind Kills Wife and Two Priests Before Encounter
आजमगढ़ में घटना के बाद मौके पर पुलिस - फोटो : अमर उजाला
पंडितों ने बताया कि परिवार के लोगों ने ही उन्हें पूजा के लिए बुलाया है। इसके बाद अरविंद उनसे आधार कार्ड मांगने लगा। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते उसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी।
 
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Azamgarh Murder Ghost Possession Ritual Turns Deadly, Arvind Kills Wife and Two Priests Before Encounter
आजमगढ़ में घटना के बाद मौके पर पुलिस - फोटो : अमर उजाला
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली चलते ही घर में भगदड़ मच गई। वहां मौजूद अन्य लोग अपनी जान बचाकर भाग निकले। घटना के बाद अरविंद अपने तीन बच्चों और लाइसेंसी हथियार के साथ कमरे में बंद हो गया। 

 
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