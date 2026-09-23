1 of 13 Azamgarh Murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स



आरोपी अरविंद कुमार के घर मंगलवार को जिस अनुष्ठान के बीच तीन लोगों की गोली मारकर हत्या हुई, उसके पीछे परिवार की ओर से बताई गई वजह भूत-प्रेत की बाधा थी।



परिजनों के अनुसार, अरविंद की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। इसे भूत-प्रेत का साया मानकर उसे ठीक करने के लिए घर में पांच दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा था। अनुष्ठान में चार पंडित शामिल थे। यूपी के आजमगढ़ जिले में अहरौला थाना इलाके के शंभूपुर गांव में एक शख्स ने पत्नी-बेटे और दो पुजारियों की हत्या को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। बाद में पुलिस की गोली लगने से आरोपी भी ढेर हो गया। पुलिस की जांच जारी है। वहीं, खुलासा हुआ है कि

2 of 13 आजमगढ़ हत्याकांड के बाद मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

मंगलवार को अनुष्ठान का चौथा दिन था। इसी दौरान अरविंद घर पहुंचा और पंडितों से सवाल-जवाब करने लगा। कुछ ही देर में विवाद बढ़ा और उसने पत्नी बबीता सिंह समेत अनुष्ठान में शामिल अखिलेश मिश्रा और महेंद्र पाठक को गोली मार दी।

3 of 13 आजमगढ़ हत्याकांड के बाद मौके पर मौजूद पुलिस - फोटो : अमर उजाला

परिजनों के मुताबिक, अनुष्ठान का उद्देश्य अरविंद की कथित मानसिक परेशानी को दूर करना था। घटना के समय घर में अरविंद की पत्नी, बच्चे और पंडित मौजूद थे। अरविंद के घर पहुंचते ही उसने पंडितों से पूछा कि वे उसके घर में क्यों आए हैं?

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4 of 13 आजमगढ़ में घटना के बाद मौके पर पुलिस - फोटो : अमर उजाला

पंडितों ने बताया कि परिवार के लोगों ने ही उन्हें पूजा के लिए बुलाया है। इसके बाद अरविंद उनसे आधार कार्ड मांगने लगा। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते उसने पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी।



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