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आजमगढ़ में 2.10 करोड़ की हेरोइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
आजमगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन त्रिशूल' के तहत मुबारकपुर पुलिस ने रविवार की रात दो युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 किलो 16 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी, दो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 1130 रुपये नकद भी जब्त किए हैं।
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