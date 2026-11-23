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आजमगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन त्रिशूल' के तहत मुबारकपुर पुलिस ने रविवार की रात दो युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 किलो 16 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल स्कूटी, दो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 1130 रुपये नकद भी जब्त किए हैं।

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