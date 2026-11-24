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आजमगढ़: दुर्वासा धाम में कार्तिक पूर्णिमा का मेला, शिवालय में जलाभिषेक के लिए लगी लंबी कतार

किशन चौबे

Updated Tue, 24 Nov 2026 01:05 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 01:05 PM IST







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कार्तिक पूर्णिमा पर आजमगढ़ के दुर्वासा धाम स्थित तामसा-मंजूषा संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान-दान किया। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगीं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग, पुलिस तैनाती और गोताखोरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था संभाली। ... और पढ़ें

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