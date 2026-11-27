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प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र और पांच साल में 25 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा ने अपने पिछले चुनावी घोषणा पत्रों के 25 फीसदी वादे भी पूरे नहीं किए। ऐसे में जनता उसके नए वादों पर कैसे भरोसा करेगी। उन्होंने कांग्रेस-सपा के बीच चल रही खींचतान और एनडीए के घटक दलों के बीच बयानबाजी पर भी अपनी बात रखी।

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