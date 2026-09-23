VIDEO: उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित चुनाव अधिवेशन

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अयोध्या धाम मातगैड चैराहे स्थित बाल्दा वर्कशॉप संघ कार्यालय में उत्तर प्रदेशीय सफ़ाई कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित चुनाव- अधिवेशन में नवनिर्वाचित संरक्षण घनश्याम दास पहलवान, शाखा अध्यक्ष अनिल समुद्री, कार्यवाहक अध्यक्ष श्याम जी और अखिलेश कुमार, महामंत्री पवन कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पप्पू भारती, उपाध्यक्ष जुनैद, सलीम, विजय गुप्ता, रणजीत गौतम, जुगल तिवारी, राजाप्रजापति, सर्वेश यादव, के साथ प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी, प्रेम प्रकाश वाल्मीकि व अन्य पदाधिकारी मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश चौधरी ने कहा कि मैं ना कर्मचारियों का शोषण करता हूँ और ना ही किसी को कोई शोषण करने दूंगा।

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