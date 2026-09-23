VIDEO: अयोध्या के सांसद बोले- चढ़ावा चोरी में मुख्य दोषियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया गया

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुख्य दोषी को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है और खाना पूर्ति करके मुख्य चोरो को बचाया जा रहा है। खाना पूर्ति करके न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है। चढ़ावा चोरी की लड़ाई की सबसे पहले किसी ने शुरू किया है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुरू की थी। वहीं, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ को लेकर उन्होंने चुप्पी साध ली।

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