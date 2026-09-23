{"_id":"6ab397534ac90307fa07b9bf","slug":"video-video-ayathhaya-sasatha-avathhasha-parasatha-paugdhata-sa-mal-bl-parashasana-na-naha-mana-bta-ta-aapaka-satha-thharana-para-bthaga-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: अयोध्या: सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित से मिले, बोले- प्रशासन ने नहीं मानी बात तो आपके साथ धरने पर बैठेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: अयोध्या: सांसद अवधेश प्रसाद पीड़ित से मिले, बोले- प्रशासन ने नहीं मानी बात तो आपके साथ धरने पर बैठेंगे

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 23 Sep 2026 02:39 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 02:39 PM IST







Link Copied



जनौरा स्थित बीजेपी से दो बार पार्षद एक बार सभासद रहे मुरारी यादव का घर प्रशासन की ओर से तोड़े जाने पर घर पहुंचे सांसद अवधेश प्रसाद और समाजसेवी संस्थान अयोध्या धाम राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने सांत्वना देते हुए कहा पूरा यादव समाज आपके साथ है। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानेगा तो आपके साथ बैठेंगे। वहीं, सांसद ने कहा कि अगर प्रशासन बात नहीं मानेगा तो आपके साथ धरने पर मैं बैठूंगा। ... और पढ़ें

विज्ञापन