VIDEO : मांगों को लेकर डॉ. अंबेडकर युवा संगठन ने की न्याय पंचायत

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अयोध्या। गांधी पार्क में बुधवार को डॉ. अंबेडकर युवा संगठन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर न्याय पंचायत का आयोजन किया गया। संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए उनके समाधान की मांग की। न्याय पंचायत के बाद संगठन की ओर से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया।

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